Us Poggibonsi, Bellini: "Con il Tiferno Lerchi gara fondamentale"

"Domani ci attende una partita complicata e allo stesso tempo fondamentale, alla quale non possiamo assolutamente fallire l’approccio. Pensare già all’incontro di mercoledì con il San Donato Tavarnelle sarebbe nocivo. Oltretutto ultimamente fuori casa non abbiamo fatto benissimo e queste nostre pecche esterne ci dovranno stimolare a rimanere concentrati, anche perché affronteremo un Tiferno Lerchi che gioca con personalità e che può contare su calciatori di qualità. L’unico risultato possibile per noi sarà la vittoria".

Queste le parole in conferenza stampa del centrocampista giallorosso Leonardo Bellini, in vista della sfida Tiferno Lerchi-Poggibonsi di domani alle 15.

"In questi dieci giorni abbiamo ricaricato le energie per lo sprint conclusivo. I tre punti con la Sangiovannese ci hanno consentito di restare in scia. Da qui alla fine sulla nostra strada troveremo cinque finali, dalle quali tenteremo di tirare fuori il massimo.

A livello personale mi ritengo soddisfatto del rendimento, ma al contempo resto consapevole che i progressi da compiere sono immensi. Mi auguro di poter offrire ancora un discreto apporto alla squadra. Mi sento cresciuto come calciatore, anche sul piano della duttilità. Il mister mi ha impiegato in vari ruoli. L’anno scorso avevo sempre giocato da centrocampista, mentre quest’anno ho occupato una posizione più avanzata. Il mio contributo in termini offensivi deve diventare più incisivo.

Sappiamo di aver regalato alla città di Poggibonsi una stagione straordinaria, centrando l’obiettivo della salvezza con largo anticipo. A 40 punti sarebbe stato assurdo fermarsi, perciò abbiamo alzato l’asticella mirando ai play-off, conquistati addirittura con cinque turni di anticipo. Adesso arriva lo sprint finale. Sarà un’impresa titanica, ma proveremo a coronare un sogno proibito insieme ai nostri tifosi".

Fonte: U.S. Poggibonsi - Ufficio Stampa