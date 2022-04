AISLA Firenze presente alla Mostra dei Fiori

Anche quest’anno AISLA Firenze partecipa alla Mostra dei Fiori al Giardino dell’Orticoltura, un appuntamento irrinunciabile della Primavera fiorentina. Da oggi e fino al 1° maggio i volontari di AISLA Firenze sono presenti con il consueto gazebo in prossimità dell’ingresso del meraviglioso giardino. Daranno informazioni sui servizi e sulle attività di AISLA Firenze. Ringraziamo la Società Toscana dell’Orticultura, nelle persone del Presidente Giuntoli e del Vicepresidente Ermini che ci ospita da molti anni, permettendo di far conoscere la nostra realtà.

“Si tratta di un sostegno concreto alla causa di AISLA Firenze, un’occasione per noi di fare informazione corretta sulla malattia e anche per raccogliere fondi per finanziare i servizi e i progetti per le persone con SLA e i caregiver. Nel percorso di crescita di AISLA Firenze le varie partecipazioni alla Mostra dei Fiori che si sono susseguite negli anni sono state sempre un passaggio importante per incontrare la città e per fare informazione su una malattia rara che ancora molti non conoscono. Vi aspettiamo”, dichiara la Presidente di AISLA Firenze Barbara Gonella.

Fonte: Ufficio Stampa