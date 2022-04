"Alia accentra a Firenze, impoverendo il territorio": l'affondo di Tomasi (Pistoia)

La ex sede Enel di lungarno Colombo a Firenze per trasferire la sede legale e amministrativa di Alia Servizi Ambientali: la proposta annunciata durante un incontro tra i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e l'Ad di Alia trova la contrarietà di uno degli attori pubblici dell'azienda, ossia il Comune di Pistoia, nella persona del sindaco Alessandro Tomasi.

"Alia non può continuare a prendere decisioni passando sopra ai territori. Chiarisca la questione della sede di Firenze per la quale diciamo fin da subito di essere contrari e mantenga, potenziandoli, i propri uffici sul territorio. Lo scopo dell'acquisto è quello di accentrare varie funzioni, ad oggi presenti nelle sedi territoriali di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli".

Prosegue Tomasi: "Si continua a procedere con la logica dell’accentramento che impoverisce il territorio di servizi pubblici e che, soprattutto, non ha ancora dimostrato (e di casi ce ne sono molti) di produrre efficientamenti e risparmi. Nell’azienda di servizi pubblici che nasce dalla fusione (Alia) ci sono lavoratori di tutti i territori che verrebbero spostati, e il rischio è addirittura quello che siano via via sostituiti con cooperative di servizi e personale a minor retribuzione. Lo spostamento, inoltre – conclude il sindaco - non avrebbe alcun vantaggio logistico"