Antonio Stante entra nel Rotary Club Fucecchio-Santa Croce

Ieri sera, venerdi 22 aprile, un nuovo Socio è entrato a far parte del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A., è Antonio Stante di professione Farmacista che, dopo vari ed importanti incarichi in Farmacie private e pubbliche di Firenze e provincia, dal 2019 è titolare della Farmacia Bramea a Fucecchio dove ha la responsabilità gestionale e manageriale dell’ Azienda nel suo complesso.

Tantissimi Auguri ad Antonio per il sicuro contributo che, sulla base dei principi Rotariani, darà, negli anni a venire, al Club ed al Rotary.

Fonte: Rotary Club Fucecchio - Santa Croce sull'Arno