Ascoltare, l'imperativo del Papa per i giornalisti nell'incontro con la Diocesi di San Miniato

Una celebrazione 'posticipata' per il patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, ma carica di significato. Ieri è tornato in presenza l'incontro della Diocesi di San Miniato con i giornalisti locali, a cui anche una delegazione di gonews.it ha partecipato. Il ritorno all'incontro e all'ascolto è avvenuto nei locali della Nunziatina a San Miniato, alla presenza del vescovo monsignor Andrea Migliavacca, dei giornalisti locali tra cui La Domenica e dell'ufficio per le comunicazioni sociali.

Il vescovo, di ritorno dalla Veglia con i giovani in Vaticano intitolata #Seguimi che ha riscosso un enorme successo, si è soffermato sul messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: ascoltare con l'orecchio del cuore.

Il solo verbo ascoltare sembra fuori fase nel mondo dei social network, dove l'apparenza e il bisogno di 'contenuti' supera la necessità di stabilire un dialogo. Nelle parole del Papa, riprese dal vescovo Migliavacca, ritorna la necessità anche per i cronisti di ricercare la notizia con l'ascolto, sia per stabilire la verità al di là delle notizie a una sola fonte, anche se di agenzia, sia per stabilire un contatto e un'apertura leale, fiduciosa e onesta.

Sui social l'origliare è prevalente e contrasta l'ascoltare: un uso dell'udito che strumentalizza gli altri per un interesse di parte. E in tempi di propaganda di guerra, nonostante sia indiscutibile la presenza di un paese aggredito come l'Ucraina e di uno aggressore come la Russia, è ancora più necessaria la presenza dell'ascolto per giungere alla vera verità.

Nella vita quotidiana della Diocesi invece sarà il Cammino Sinodale a dare ascolto alle parrocchie per riprendere con forza il filo del discorso spesso interrotto dalla pandemia, con il distanziamento tra le persone e purtroppo anche tra gli animi. Un cammino che porterà naturalmente anche verso l'anniversario dei 400 anni della Diocesi di San Miniato, da festeggiare a cavallo tra il 2022 e il 2023.

Altri due punti sono stati toccati dal vescovo: quello dell'ambiente, con l'impegno delle diocesi di diventare comunità energetiche, e il ricordo di due persone, Andy Rocchelli, fotografo morto nel Donbass in Ucraina nella prima fase dei conflitti russi nel 2014, anche lui in ascolto delle popolazioni aggredite (qui l'intervista con il vescovo Migliavacca in ricordo di Rocchelli); e David Sassoli, ex presidente del Parlamento Europeo e prima ancora giornalista Rai di nota fama.

Elia Billero