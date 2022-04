"Atteggiamenti omofobi, lascio la Misericordia": polemica a Empoli

Una discriminazione omofoba che avrebbe portato alla decisione di un volontario di lungo corso (ben 15 anni) della Misericordia di Empoli di lasciare l'ente di soccorso. I 'panni sporchi' in questo caso sono stati lavati su Facebook: Daniele Senesi ha voluto portare tutto sul social network dopo, a suo dire, aver aspettato un mese per provvedimenti sul caso.

Senesi ha parlato di "avvenimenti che mi hanno molto ma molto segnato, atteggiamenti omofobi ed atteggiamenti discriminatori per il fatto che sono dislessico e disortografico" da parte di un confratello, volontario in pensione che presta servizio e che avrebbe avuto questi epiteti durante una discussione.

Un attacco frontale quello di Senesi: "Preferiscono pensionati che fanno più turni avendo più tempo libero, ai quali è permesso tutto, alle persone che sono disponibili solo per un turno settimanale". Una spiegazione che il Provveditore Gionata Fatichenti nega con forza. "Gli episodi da te descritti, che stiamo già verificando, non hanno assolutamente alcuna giustificazione e, qualora venissero confermati, vedranno la nostra Misericordia agire senza indugio in difesa della dignità di ogni persona".

Senesi ha comunque precisato che l'episodio non deve mettere in cattiva luce i volontari che ogni giorno svolgono il loro servizio nel nome della comunità.