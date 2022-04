Auguri a Dina Valleggi, festa con il sindaco Giglioli per i 102 anni

C'è voluto un po' di tempo ma alla fine Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, ha potuto augurare di persona buon compleanno a Dina Valleggi, che quest'anno ha spento 102 candeline.

"Oggi finalmente sono riuscito a salutarla per celebrare questo bellissimo traguardo - afferma contento il sindaco -. Due anni fa eravamo riusciti a sentirci solo in videochiamata, mentre lo scorso anno Dina era malata di covid. Questa volta per fortuna siamo riusciti a vederci in presenza. Appuntamento al prossimo anno per le 103 candeline".

Dina, donna allegra e in salute, è originaria di Mezzopiano ma vive da molti anni al Ponte di Ribecco.