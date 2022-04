Controlli nel centro storico di Prato: multe, patenti ritirate e segnalazioni per droga

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Prato e del Comando di Polizia Municipale cittadino, coordinato e diretto in persona dai rispettivi Comandanti, hanno condotto un maxi controllo nel centro storico e sulla viabilità ad esso limitare, in particolare tra piazza Mercatale e Piazza San Marco. L’operazione, che ha visto in campo una decina di pattuglie e un’unità cinofila antidroga della Polizia, ha portato alla segnalazione di nove persone alla Prefettura per possesso di stupefacenti destinate all’uso personale, mentre un ventenne di origine magrebina denunciato per detenzione di cocaina destinata allo spaccio.

Inoltre, è stato sanzionato un conducente di autovettura risultato positivo all’alcol test, mentre un altro è stato denunciato penalmente per l’elevato tasso alcolemico riscontrato. Infine, un altro pratese è stato trovato in possesso di droghe leggere e oltre alla segnalazione si è visto ritirare la patente di guida.

Per quanto riguarda i controlli stradali, le forze dell’ordine hanno controllato centinaia le persone e ritirato sei le patenti, oltre ad aver elevato decine di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e per la sosta selvaggia nelle aree limitari al centro storico.

In ultimo un cittadino nigeriano è stato denunciato per uso di documento falso poiché, sprovvisto di patente di guida, è stato sorpreso alla guida della sua autovettura ed all’atto del controllo ne ha esibita una falsa.