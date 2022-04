Giornata della Solidarietà e Autolinee Toscane, bus speciali per gli studenti a Pisa

In occasione delle Giornata della Solidarietà organizzata dall’Associazione Nicola Ciardelli Onlus, Autolinee Toscane parteciperà all’iniziativa mettendo a disposizione 5 bus per il trasporto degli studenti di varie scuole del comune di Pisa verso i punti di ritrovo.

Un bus per tre classi, 75 alunni, della scuola Rismondo che partirà alle 8,30 da via San Piero a Grado e porterà gli studenti alla fermata Fibonacci-Gambacorti 1- Fermi 1, il ritorno è previsto per le ore 12.

Un bus per quattro classi, 100 alunni, della scuola Newbery di Marina di Pisa, che partirà alle 8,30 dalla fermata di via Ordine di Santo Stefano 21 a Marina di Pisa e porterà gli studenti a San Rossore-Sterpaie, il ritorno è previsto dopo le 12.

Due bus per cinque classi, 125 alunni, della scuola Moretti che partirà dalla fermata di via Ximenes Putignano alle 8,30 per San Rossore-Sterpaie, ritorno previsto alle 12.

Un bus per tre classi, 75 alunni, della scuola Quasimodo che partirà da Calambrone fermata di salita Viale Tirreno fr V. Emanuele e porterà gli studenti a San Rossore-Sterpaia, ritorno previsto alle 12.

Fonte: Ufficio Stampa