Il presidente della Corte costituzionale torna a Lucca

Il ritorno dello Stato nell’Economia. Il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato torna a Lucca venerdì 29 aprile alle 17,30 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino, 7), per parlare di “Condizioni per l’efficienza del ritorno dello Stato nell’Economia (art. 41 della Costituzione)”.

L’appuntamento si svolge nell’ambito del calendario “Incontri con le eccellenze”, del quale Amato è già stato ospite nel 2018, è organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, ed è rivolto a tutti ma in particolare ai giovani.

Già presidente del Consiglio dei Ministri, Amato che proprio a Lucca ha avuto la sua formazione liceale, incontrerà anche gli studenti delle ultime classi del Polo scientifico-tecnico professionale Fermi-Giorgi ed i loro insegnanti, nell’aula magna dell’istituto, sabato 30 aprile a partire dalle 9, in collegamento telematico con altre scuole e in particolare con il Liceo Classico dove ha studiato. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Direzione dell’Istituto Fermi-Giorgi.

Membro dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti e docente universitario, Giuliano Amato è “padre giuridico” della legge del 1990, tappa fondamentale nel processo di riassetto del sistema bancario italiano che dette origine proprio alle Fondazioni. Nell’incontro aperto al pubblico, però, Amato si soffermerà sull'art. 41 della Costituzione, sul rapporto tra libertà di iniziativa privata e contributo sociale, sul recente ritorno dello Stato e delle regole pubbliche nell'economia e sulle condizioni per l'efficienza di tale ritorno, argomento oggetto di una sua recente pubblicazione ("Bentornato Stato, ma …", Il Mulino, 2022).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, secondo le normative anti-Covid vigenti; per prenotazioni: 0583464062, segreteria@fondazionebmlucca.it.

Fonte: Ufficio Stampa