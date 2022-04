Incidente sulla Variante di Bonelle, muore 58enne nel Pistoiese

Un 58enne è morto durante un incidente stradale questa mattina alle 10 sulla Variante di Bonelle-Cantagrillo lungo la sp9 Montalbano a Serravalle Pistoiese. L'auto guidata dall'uomo è uscita dalla strada, ribaltandosi su un fianco in un terreno vicino. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia che hanno estratto il conducente dall'abitacolo in lamiere. Purtroppo, viste le ferite riportate, i sanitari della Misericordia di Casalguidi non hanno potuto far altro che accertare il decesso dopo le lunghe manovre di rianimazione. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi.