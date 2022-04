Lavori a Brozzi e in centro, il programma della settimana a Firenze

Nuovi allacci alla rete idrica in via di Brozzi e via Mosca, la sostituzione dei pali dell’illuminazione in via di Quarto e via Da Tolentino. Sono questi i principali interventi prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco la lista.

Viale Giannotti: domani domenica 24 aprile è in programma un intervento edile con piattaforma aerea. Dalle 5 alle 12 sarà chiuso il tratto via del Bandino-via Ser Lapo Mazzei; prevista anche la revoca della corsia preferenziale da via Traversari a via Uguccione della Faggiola. Itinerario alternativo per raggiungere via Mazzei: da viale Giannotti-via Uguccione della Faggiola-via Datini-via Mazzei.

Via di Santa Maria-via delle Caldaie: per gli spettacoli al Teatro Goldoni domenica 24 in orario 14-18.30 e da martedì 26 a domenica 1° maggio 19 in orario 19-23.30saranno in vigore divieti di transito in via di Santa Maria (tra via delle Caldaie e via dei Serragli e tra via delle Caldaie e via Romana) e via delle Caldaie (tra via di Santa Maria e via dei Serragli). In via delle Caldaie previsto un cambio di senso di marcia da via del Campuccio in direzione di via di Santa Maria. Itinerari alternativi per i veicoli provenienti da via Romana: piazza San Felice-via Maggio-via Michelozzi-Borgo Tegolaio-via della Chiesa-via dei Serragli-via del Campuccio-via delle Caldaie; oppure piazza Tasso-via del Campuccio-via delle Caldaie.

Via di Quarto-via Niccolò da Tolentino: inizierà martedì 26 aprile la sostituzione dei pali dell’illuminazione pubblica. Fino al 29 aprile saranno in vigore divieti di transito via di Quarto (da via Niccolò da Tolentino a via Grifeo) e nella corsia lato numeri civici pari di via Niccolò da Tolentino (da via Aselli a via di Quarto). Inoltre in via di Quarto sarà istituito un senso unico da via delle Panche verso via Grifeo.

Via di Brozzi: per un nuovo allaccio alla rete idrica da martedì 26 aprile saranno in vigore un senso unico nel tratto via San Bonaventura-via Fra’ Goluvobich verso quest’ultima e un restringimento di carreggiata a cavallo del numero civico 148. Termine previsto 2 maggio.

Via della Mosca: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio alla rete idrica con l’istituzione da martedì 26 aprile di un divieto di transito da via dei Neri a via dei Saponai. Inoltre in via Osteria del Guanto scatterà un senso unico da via dei Neri verso via dei Saponai. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via della Mosca (tratto piazza Mentana e altezza cantiere). Termine previsto 6 maggio.

Via del Ferrone: da martedì 26 aprile per il restauro della facciata di un edificio saranno istituiti un restringimento di carreggiata all’altezza del cantiere e un divieto di transito per i mezzi superiori ai 3,80 metri da via dei Morelli a via di Soffiano. Termine previsto 2 maggio.

Via dei Macci: per l’allestimento e le lavorazioni relative a un cantiere edile martedì 26 e mercoledì 27 aprile in orario 14.30-19 sarà chiuso il tratto tra via dell’Agnolo e via Mino, mentre nel tratto piazza Sant’Ambrogio-via Andrea del Verrocchio diventerà a senso unico verso quest’ultima. Questi provvedimenti saranno replicati tutti i lunedì dal 2 maggio al 1° agosto in orario 15-17 e per lo smontaggio del cantiere, in programma il 2 e 3 agosto dalle 14.30 alle 19.

Via Giotto: mercoledì 27 e giovedì 28 aprile la strada sarà chiusa tra via dell’Orcagna a via del Ghirlandaio per effettuare il sollevamento di travi. Itinerario alternativo: via dell’Orcagna-via Arnolfo-via del Ghirlandaio-via Giotto.

Via dei Pandolfini: per effettuare lo scarico di materiali mercoledì 27 aprile, dalle 5 alle 8, sarà chiuso il tratto via Palmieri-via del Crocifisso. In via del Crocifisso previsto un senso unico da via Ghibellina a via dei Pandolfini. Percorso alternativo: via Verdi-piazza Salvemini-via dell’Oriuolo-via del Proconsolo-via Ghibellina-via del Crocifisso-via dei Pandolfini.

Via Sant’Andrea a Rovezzano: per lavori edili con piattaforma aerea giovedì 28 aprile in orario 9-18 sarà in vigore un divieto di transito da via Aretina a via del Loretino. Percorso alternativo: via Aretina-piazzale Cappugi-via Aretina-via del Loretino.

Borgo Allegri: per trasloco sabato 30 aprile (orario 6-10.30) è prevista la chiusura del tratto da via di San Giuseppe a via Ghibellina; senso unico in via San Cristofano da via di San Giuseppe a via Ghibellina. Itinerario alternativo: via di San Cristofano-Borgo Allegri.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa