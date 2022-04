Maltempo, annullate le due giornate di Pescia Antiqua

Le previsioni meteo per le giornate di domenica 24 e lunedì 25 aprile hanno indotto l'associazione culturale Pinocchio 3000 ad annullare Pescia Antiqua in entrambe le giornate. Per quanto riguarda lo svolgimento di Sarà Banda di lunedì 25 aprile, previsto per il pomeriggio alle ore 15 per iniziativa dell'associazione Lucignolo, sarà presa la decisione definitiva nella mattinata dello stesso lunedì e comunicata tramite social- info 0572 1913547

Fonte: Ufficio Stampa