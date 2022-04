Manutenzione e sicurezza nelle frazioni: tutti i lavori di Borgo a Mozzano

Manutenzione nelle frazioni, lavori pubblici, in particolare a Diecimo per il completamento della sala polivalente, e un progetto per riqualificare i campi sportivi del territorio: tante novità in arrivo a Borgo a Mozzano.

Durante la seduta consiliare di ieri, giovedì 21 aprile, è stata approvata la variazione al piano triennale delle opere pubbliche che consentirà l’avviamento dei lavori per il secondo lotto della sala polivalente a Diecimo. La struttura, i cui interni sono già pronti, sarà dunque completata anche nella sua parte esterna con la realizzazione del parcheggio e di tutti gli annessi necessari. I lavori, che ammonteranno a 220mila euro - circa 60mila euro in più rispetto alla previsione - e saranno finanziati da fondi comunali, inizieranno nel mese di giugno. L’aumento della previsione di spesa è stato reso necessario dal rialzo dei prezzi delle materie prime. Prosegue, infine, anche la progettazione del terzo lotto dei lavori che interesseranno l’edificio e che serviranno a realizzare i nuovi ambulatori medici per la frazione.

Attenzione anche per tutte le frazioni: ammonta infatti a 23mila euro la cifra da destinare alla pulizia delle zanelle, al taglio dell’erba e, più in generale, a tutte le opere che garantiscono la cura e il decoro del territorio, in ogni sua parte. Ma non solo: è stato inoltre approvato il progetto per l’acquisto di telecamere mobili da installare nei luoghi più colpiti dal fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Il progetto prevede un investimento di 10mila euro.

Infine, una bella novità per i campi sportivi del territorio borghigiano: è stato approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnica propedeutico alla richiesta di finanziamento da parte della Regione Toscana per riqualificare e ampliare il campo sportivo di Valdottavo, l’area giochi del campo di Cucche e lo stadio comunale di Borgo a Mozzano. La cifra complessiva è di circa 500 mila euro.

Fonte: Comune di Borgo a Mozzano - Ufficio Stampa