Settimana ricca di eventi alla biblioteca Fucini di Empoli

Una nuova settimana ricca di iniziative davvero speciali alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, grazie ai bibliotecari della Sezione Ragazzi, in attesa del Festival Leggenda.

Sempre presenti, filo e ferri alla mano, le sferruzzatrici con i loro consigli sulla maglia e sull’uncinetto; nella magica Torre, all’Ora del Racconto, si scopriranno gli autori ‘leggendari’ del Festival; torna Michele Neri con le sue letture per la Pace in una nuova location, al Centro Giovani ad Avane, mentre agli Agostiniani, il poeta Emiliano Cribari presenterà il suo ultimo libro intitolato “Errante”.

Poi spazio alla creatività con il laboratorio del ‘fare’ che sarà a suon di jazz e alla musica in generale. Infine, il Gruppo di lettura della Fucini, #Preferireidino, dedicherà l’incontro a Pier Paolo Pasolini.

Il tema della vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” è sulla pace con bibliografia di testi dedicata, anche per quella della Sezione Ragazzi, che propone una selezione di libri e albi illustrati. Entrambe le vetrine sono corredate di una bibliografia cartacea disponibile ai banchi e in ‘Sezione’, dove resta allestita la vetrina degli “Imperdibili”: film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro con tante letture a tema primaverile da non farsi sfuggire.

All’ingresso è stata preparata una selezione di film e libri del grande regista, scrittore e intellettuale Pier Paolo Pasolini nell’anno del centenario dalla nascita.

Le iniziative per la settimana dal 25 al 30 aprile

Martedì 26 aprile, alle 15.30

SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza vi invita ad un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

Martedì 26 aprile, alle 17

L’ORA DEL RACCONTO. Aspettando Leggenda!

In arrivo a breve il tanto atteso Leggenda Festival 2022 e la bibliotecaria Antonella Toso dedicherà le letture di questo pomeriggio agli autori che parteciperanno al Festival.

Venite nella Torre del Racconto e scoprirete tante nuove storie che abbiamo preparato per voi nel “baule delle letture”! Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571 757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Giovedì 28 aprile, alle 17

Centro Giovani Avane in via Magolo 32, appuntamento speciale "Aspettando Leggenda" con Michele Neri dal titolo “Per la Pace. Un MARE di STORIE. Fiabe e leggende dal mondo”.

Torna a trovarci il narratore Michele Neri con tante storie, curiose, strane e divertenti per conoscere e apprezzare la diversità. Tradizioni e usanze che ritroviamo anche vicino a noi, per accorgersi che, come le persone, anche le storie viaggiano. Una lettura-narrazione per tutte le età.

Prenotazione consigliata chiamando il Centro Giovani Avane 0571 82403.

Venerdì 29 aprile, alle 18

Cenacolo degli Agostiniani, Emiliano Cribari presenta la sua raccolta di poesie dal titolo “Errante”. L'autore in questa opera racconta in maniera suggestiva da sembrare in diretta, il viaggio solitario che lui percorre sulle montagne dell'Appennino con gli occhi di un uomo che, semplicemente, cammina. La presentazione sarà accompagnata da immagini che ripercorrono questo intenso percorso. Letture a cura di Anna Dimaggio e musiche di Dario Baldini.

Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare lo 0571/757840.

Sabato 30 aprile alle 10

Torna #Preferireidino, il Gruppo di lettura della Fucini!

Torna l'appuntamento con il gruppo di lettura degli Amici della Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli per tutti gli appassionati di libri e non solo. Questo mese sarà dedicato alle opere di Pier Paolo Pasolini. Da non perdere!

Potete unirvi al gruppo contattando l'associazione tramite la pagina Facebook (@amicibibliofuciniempoli) oppure scrivendo a associazionebibliotecafucini@gmail.com .

Sabato 30 aprile, alle 17

“L’ORA del FARE. A tutto Jazz!”

In occasione della Giornata dedicata al Jazz, la bibliotecaria Alessandra Checcucci leggerà libri a tema musicale e proporrà l'ascolto di brani guidando tutti i partecipanti nella costruzione di un vero e proprio strumento musicale. A tutta Musica! Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571 757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. Età consigliata 4-10 anni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa