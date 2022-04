Spaccio in viale Buozzi, dopo 15 giorni situazione migliorata ma fenomeno presente

Lo scorso 4 aprile si è riunito nella sala consiliare del Palazzo Municipale, il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica per la città di Empoli, con lo scopo di mettere a punto un Piano straordinario di servizi aggiuntivi di ordine pubblico, da parte di tutte le forze dell’ordine, per infrenare alcuni fenomeni da tempo segnalati e all’attenzione dell’amministrazione comunale.

In queste ultime settimane, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, con l’ausilio di Unità cinofile, hanno incrementato l’attività di controllo quotidiana in una delle zone critiche della città, Viale Buozzi, e dopo quindici giorni, la situazione di spaccio di sostanze stupefacenti risulta essere migliorata ma non del tutto debellata.

Il fenomeno continua a essere presente ma con una maggiore attenzione è possibile tenerlo sotto controllo.

Come ha evidenziato a commento il sindaco di Empoli Brenda Barnini, nello specifico, il problema dello spaccio in Viale Buozzi non è risolto ma se all’attività quotidiana che si svolge su tutto il territorio comunale, si affianca un servizio mirato, più capillare, di presenza e di attenzione, i fenomeni che preoccupano tutta la comunità, risultano essere più sotto controllo e tendenzialmente, cominciano a ridursi. Questo naturalmente a beneficio della sicurezza e, in particolar modo, trattandosi di spaccio di sostanze stupefacenti, della tutela dei più giovani, per i quali è fondamentale non trovare zone ‘franche’ dove l’offerta della ‘sostanza’ è alla loro portata e quindi, dannosa per la loro vita.