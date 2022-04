Taser alla Municipale di Firenze, iniziata la raccolta firme della Lega

È iniziata oggi, presso Piazza Leopoldo, la raccolta firme della Lega per dotare del taser il Corpo della Polizia Municipale di Firenze. Decine di persone, soprattutto residenti della Piazza e zone limitrofe, sono accorse per sottoscrivere la nostra proposta e segnalare problemi legati alla scarsa sicurezza e lo spaccio.

“Il taser - dichiara Federico Bussolin, Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio - sta dimostrando di essere uno strumento fondamentale di difesa per le Forze dell’Ordine, è quindi impensabile lasciarne priva la Polizia Municipale, oggi alle prese con aggressioni e polemiche mediatiche”.

“Davanti a un numero crescente di spacciatori e abusivi - sottolinea Bussolin - servono, quindi, ulteriori strumenti per garantire il decoro e la legalità per le strade fiorentine senza rischiare la pelle. Questo in piena sintonia e sinergia con le altre Forze dell’Ordine impegnate sulla sicurezza”.

“Nel 2019 il PD aveva già bocciato l’iniziativa - aggiunge - ma i fiorentini sono stanchi della prevaricazione quotidiana di chi vive nell’illegalità e, spesso, passa da aggressore a vittima. A dimostrazione di questo, molte persone accorse in Piazza Leopoldo, firmando la petizione, ci hanno segnalato episodi legati alla droga e furto, baby gang, soprattutto nelle ore notturne, sostenendo quindi qualsiasi iniziativa volta a migliorare la sicurezza in città”.

“Continueremo la raccolta - conclude Bussolin - grazie ai militanti e sostenitori della Lega, certi del fatto che Firenze sulla sicurezza abbia bisogno di un cambio di passo che l’Amministrazione non riesce minimamente a garantire”.

