Terremoto in Bosnia, la scossa si è sentita anche in Toscana

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Bosnia alle 23.07 di venerdì 22 aprile. Il movimento tellurico è stato molto forte e la scossa si è avvertita anche in Italia, addirittura in Toscana.

Pur avendo avuto l'epicentro vicino al Mar Adriatico, il terremoto si è fatto sentire anche sulla costa tirrenica e pure a Lucca e Livorno (come in altre parti del centro e del sud Italia) la terra ha tremato.

Dalle prime informazioni pare che il terremoto abbia epicentro a sud di Mostar e la scossa sia stata di magnitudo 6.0. Ancora bisogna capire quali saranno i danni in Bosnia, per adesso non si segnalano danni in Toscana, solo spavento.