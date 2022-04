Trovato col cane dell'uomo che lo aveva accolto, denunciato clochard

Aveva accolto un giovane senza tetto in una struttura, dicendo anche di volerlo assumere. Ma il giorno dopo il giovane è tornato alla vita di strada, e una vola ritrovato aveva con sé il pitbull della persona che lo aveva accolto. Ieri la polizia di Pisa è stata chiamata a intervenire in via Aurelia Nord per ritrovare il cane dell'uomo. Il giovane è stato trovato con il cane e anche con un iPad risultato rubato il 18 marzo 2019 a Bologna. Il giovane è stato infine denunciato per ricettazione, sia del cane che del tablet.