Rientro amaro a casa, due furti in abitazione a Firenze: indaga la polizia

Di ritorno da una giornata trascorsa fuori casa, brutte sorprese per due cittadini di Firenze, che hanno scoperto il passaggio dei ladri dalla loro abitazione. Intorno alle 21 un residente di 74 anni ha fatto rientro a casa, in via Guelfa, trovando la porta scardinata. Capito che si trattava di un accesso per furto, ha allertato la polizia che al momento sta conducendo le indagini.

Più tardi, intorno alle 23, un altro abitante ha lanciato l'allarme da via Marsilio Ficino, riferendo di aver trovato la porta di casa senza le mandate della serratura quando lui invece le aveva date, girando la chiave. Il residente, un 60enne, avrebbe inoltre notato subito una finestra aperta e trovato le stanze a soqquadro. Dalla sua casa sono spariti monili in argento e oro, ma il valore della refurtiva è ancora in corso di quantificazione da parte del proprietario. Su entrambi i casi sono in corso accertamenti della polizia.