Stress post pandemia, incontri sulle emozioni al Consultorio Diocesano di San Miniato

Prende avvio da maggio presso il Consultorio Familiare Diocesano "Alberto Giani" un nuovo ciclo di incontri sulle emozioni.

Il percorso psicoemozionale proposto si basa sulla consapevolezza che la pandemia ha generato e sta generando difficoltà emotive e relazionali di ampia portata in maniera trasversale. Lo stress, la difficoltà nel gestire le problematiche legate all’incertezza hanno portato, da una parte ad un "congelamento" a livello emotivo mentre, dall’altra, alla tendenza a far prevalere il senso di perdita (tristezza) e la rabbia (per fronteggiare il senso di minaccia e pericolo percepito) nel non riuscire a gestire in maniera ottimale le difficoltà e le sfide.

Di cosa si tratta

Gli incontri proposti, basati su esercizi di bioenergetica, hanno come obiettivo principale quello di favorire la crescita, l’armonizzazione e la consapevolezza aiutando la persona ad integrare le varie parti del sé attraverso l’espressione delle emozioni. Accade talvolta, a causa di ritmi di vita spesso frenetici di perdere il contatto con sé stessi inserendo così il pilota automatico che non ci fa essere pienamente consapevoli di ciò che facciamo, sentiamo e viviamo in quel preciso istante. Gli esercizi proposti negli incontri servono da stimolo ai partecipanti per attivare inedite riflessioni sui propri vissuti e sulla libera espressione delle emozioni, così da imparare a "stare sulle proprie gambe con fiducia".

Il percorso, guidato dal dott. Andrea Guerrini, psicoterapeuta e specialista in analisi bioenergetica, si rivolge ad adulti, coppie, giovani e tutti coloro intendono lavorare a livello corporeo ed espressivo per favorire il raggiungimento di un reale benessere corporeo ed emotivo. La partecipazione al percorso è GRATUITA, previa iscrizione.

Quando si svolge

Il percorso si svolge in 3 incontri che si terranno il giovedì con orario indicativo dalle 18.00-20.00. Il primo incontro è fissato per giovedì 12 maggio 2022.

Dove

a San Miniato (Pi) presso la sede del Consultorio Familiare Diocesano in via Vittime del Duomo n. 4

Come iscriversi

compilando il modulo online sul sito del consultorio

Fonte: Consultorio Familiare "Alberto Giani" Diocesi di San Miniato