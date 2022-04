Trovato senza sensi sull'asfalto vicino al suo scooter: indagini nell'Aretino

Un giovane è stato trovato nella notte riverso sull'asfalto, privo di conoscenza e vicino al proprio scooter. È successo intorno alle 23 a San Giovanni Valdarno e sull'episodio indagano i carabinieri. A notare il 34enne a terra alcuni automobilisti che transitavano in via degli Urbini, dove il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena. Il 34enne si trovava a dieci metri dal suo scooter, dal quale probabilmente seguendo l'ipotesi di un incidente stradale, potrebbe essere stato sbalzato.

Proseguono gli accertamenti dei militari di San Giovanni per capire se si sia trattato di un incidente, di un malore o cosa abbia provocato la caduta del 34enne. Al momento non ci sarebbero testimoni.