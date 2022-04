Villa di una coppia russa a Forte dei Marmi imbrattata di blu e giallo: indagini in corso

L'esterno di una villa a Forte dei Marmi, che apparterrebbe a una coppia di coniugi russi, è stato imbrattato con i colori blu e giallo, della bandiera Ucraina. Il cancello principale, una targa e il numero civico sulla colonna esterna sono stati ampiamente verniciati dei due colori. I responsabili avrebbero agito di notte e il fatto potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti della polizia con la Digos di Lucca. Il gesto sarebbe riconducibile ad un segno di protesta per l'invasione militare in Ucraina.

Secondo quanto emerso finora i proprietari della dimora storica di Roma Imperiale, Villa Napoleone, non rientrerebbero tra i soggetti colpiti da sanzioni. La località della Versilia è molto frequentata da facoltosi turisti russi: oltre a chi sceglie la meta per le vacanze, sarebbero centinaia i russi domiciliati e residenti, che hanno acquistato immobili e soggiornano nella località durante l'anno.