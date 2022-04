25 aprile, Acli Toscana: "Quest’anno significato particolare, ispiriamoci alle parole di Mattarella"

“Dobbiamo festeggiare con grande presenza e forza d'animo questo 25 aprile anche pensando a ciò che sta accadendo in Ucraina. In questo giorno non possiamo non pensare alle parole del presidente Mattarella: il nostro 25 aprile è un appello alla pace. E pace non significa arrendersi di fronte alla prepotenza”.

A dirlo è il presidente Acli Toscana Giacomo Martelli in occasione del 25 aprile.

“La Festa della Liberazione - ha aggiunto Martelli - ci riporta ai sacrifici fatti per raggiungere i diritti delle persone e la pace, dopo l'orrore del regime nazista. Non possiamo dimenticare cosa è accaduto. La Festa 2022 assume davvero un'importanza cruciale. Se c'è unità, consapevolezza, maturità, allora riusciremo a dare il giusto valore a questa data e a non scordarla mai”.

Fonte: ACLI Toscana