Il Basket Castelfiorentino cade sul parquet del Wolf Pistoia 49-44

Alla prima giornata di ritorno arriva la prima sconfitta nella seconda fase per le ragazze del Basket Castelfiorentino, che a Pistoia si arrendono al Wolf Basket per 49-44. Una sconfitta che permette così alle padrone di casa di agganciare le gialloblu al primo posto in classifica, anche il Basket Castelfiorentino può ancora contare sulla differenza canestri in proprio favore (63-40 il finale al PalaGilardetti).

Un ko giunto al termine di una gara rimasta senza un padrone fino agli ultimissimi giri di lancette, con le locali che più volte hanno provato ad allungare ma le gialloblu sono riuscite ogni volta a restare in scia tenendo aperto il match fino allo scadere.

Adesso gli ultimi due impegni, entrambi casalinghi, prima che cali il sipario sulla stagione: venerdì 29 con la Bellaria Pontedera e venerdì 6 maggio con il Pistoia Junior.

WOLF BASKET PISTOIA – BASKET CASTELFIORENTINO 49-44

Parziali: 18-14, 30-28 (12-14), 39-35 (9-7), 49-44 (10-9)

Tabellino: Lucchesi 11, Caparrini 6, Calugi 4, Masi 5, Bellantoni 7, Malquori 9, Ferradini 1, Baldinott 1, Fanelli, Giuntini, Cinali, Andries. All. Giusti.

Arbitro: Michellozzi di Pistoia.

Fonte: Abc Castelfiorentino