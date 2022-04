Pubblica Assistenza di Poggibonsi in assemblea per il bilancio

Pubblica Assistenza in assemblea per esaminare e approvare il bilancio 2021. I soci dell’associazione di Poggibonsi sono chiamati ad essere presenti in prima convocazione alle 9 di mercoledì 27 aprile. Invece la seconda convocazione è prevista per le 21, sempre di mercoledì 27 aprile. L’assembla si terrà presso la sede dell’associazione in via Dante 39.

Durante l’assemblea oltre il bilancio, tanti sono i punti all’ordine del giorno. Si parlerà infatti dell’elezione dell’organo di controllo, ci sarà poi la relazione del presidente della commissione elettorale già designata dall’assemblea generale dei soci nel 2021 e dunque la presentazione della lista dei candidati alle prossime elezioni associative. Dovrà essere individuata anche la data delle elezioni.

Successivamente si passerà all’illustrazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 e del bilancio preventivo relativo al 2022. Tutti gli atti sono depositati presso la segreteria dell’associazione e lì sono a disposizione dei soci.

Inoltre, la Pubblica Assistenza festeggerà il giorno del patrono di Poggibonsi. E quest’anno, grazie al ritorno delle celebrazioni che con la pandemia erano state sospese, sarà presente a San Lucchese il 28 aprile.

L’associazione di Poggibonsi ha oltre 1400 soci e ci sono 104 volontari attivi. Sono persone che in coerenza con il loro lavoro, i loro impegni si dedicano ad altro. Circa 60 sono le persone che hanno più tempo, o magari sono già in pensione, e che quindi hanno possibilità di dedicarsi al volontariato più giorni la settimana.

Fonte: Ufficio Stampa