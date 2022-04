Due computer rubati alla vigilia di Empoli-Napoli allo stadio Castellani. I computer sarebbero stati rubati dagli uffici direzionali dello stadio sabato sera, nei locali riservati alla dirigenza azzurra. A darne notizia è il quotidiano La Nazione. La società ha denucniato i fatti ai carabinieri che stanno indagando sul furto. Da quanto appreso non sarebbe stato portato via altro, e nei pc non ci sarebbe materiale importante.