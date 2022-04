Aggrappati alla tramvia, il gesto pericoloso di due giovani a Firenze

Periodicamente torna l'allarme dei soliti spacconi che rischiano la vita montando all'esterno della tramvia. La moda scorretta è vecchia quanto la tramvia fiorentina stessa. Stavolta il video arriva da un canale Instagram, Welcome to Florence, parodiando il Welcome to Favelas già noto per documentare altri gesti.

Stavolta si vedono due ragazzi distesi all'esterno del retro della tramvia, seguiti con la telecamera di un cellulare mentre viaggia verso Scandicci, zona viale Nenni. Il video è di qualche giorno fa.

L'azienda Gest, che gestisce la tramvia e con Autolinee Toscane il resto del trasporto pubblico locale regionale, ha stigmatizzato il gesto, specificando in un'intervista al Corriere Fiorentino che un gesto simile era già accaduto settimane fa. In quel caso il conducente ha provveduto a chiamare i carabinieri, mentre nel caso di cui è possibile vedere il filmato non ci sono state segnalazioni.

Ovviamente, l'appello è sempre lo stesso: chiamate le forze dell'ordine in casi del genere.