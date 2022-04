Assemblea dei soci della Pubblica Assistenza Santa Croce

Domani Mercoledì 27 Aprile 2022 si terrà l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno ODV, sarà un incontro particolarmente importante in quanto rappresenta anche il momento conclusivo del mandato dell'attuale Consiglio.

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI è convocata dal Consiglio Direttivo dell’Ente in prima convocazione per le ore 19,00 del giorno Mercoledì 27 Aprile 2022 ed in seconda convocazione alle ore 21,30 del giorno Mercoledì 27 Aprile 2022.

L’Assemblea si terrà presso la sede legale della Pubblica Assistenza posta in Largo Uberto Bonetti n. 5 a Santa Croce sull’Arno.

Gli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno sono:

1) Nomina del Presidente e del segretario dell’Assemblea;

2) Nomina degli scrutatori per le votazioni;

3) Bilancio Consuntivo 2021 relazione del Revisore Unico e deliberazioni relative;

4) Bilancio Preventivo 2022 e deliberazioni relative;

5) Bilancio Sociale e deliberazioni relative;

6) Relazione del Presidente della Pubblica Assistenza;

7) Quote associative per la campagna tesseramento 2023 e termine ultimo per il loro pagamento;

8) Nomina del Collegio dei Probiviri;

9) Determinazione numero componenti il Consiglio Direttivo;

10) Dimissioni del Consiglio Direttivo;

11) Nomina Commissione Elettorale

12) Varie ed eventuali.