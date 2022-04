Diciannove imprese toscane premiate a Industria Felix

Sono 90 le società di capitali del Centro Italia che giovedì pomeriggio a Roma nell’Aula Magna dell’Università Luiss Guido Carli di viale Pola 12 saranno insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 41° evento del Premio Industria Felix. Trentaquattro per il Lazio, 19 a testa per Toscana e Marche, 11 per l’Umbria e 7 per l’Abruzzo: sono le aziende tra le più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili a conduzione femminile, under 40 e straniera, a vocazione internazionale, le pmi innovative, le piccole, medie e grandi imprese, quelle per miglior crescita secondo Cerved e le migliori per settori. Le aziende sono state scelte da un qualificato Comitato Scientifico presieduto dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale della Luiss, rispetto ad un incontrovertibile algoritmo di competitività relativo al conto economico, all’affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact e da una media addetti non inferiore all’anno precedente.

Qui di seguito i nomi delle 19 aziende toscane distinte per sede legale che giovedì parteciperanno con i vertici aziendali.

TOSCANA (19).

Arezzo (1): Sintra Consulting.

Firenze (4): A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite, Arval Service Lease Italia, Lo Spurgo, Nippon Express Italia.

Grosseto (3): Acquedotto Del Fiora, Caseificio Sociale Manciano, Cosa Società Agricola.

Livorno (2): Caffè Toscano, H.V.M. High Vacuum Maintenance.

Lucca (2): Soffass, Sofidel.

Pisa (3): Airnivol, Link.It, Regulatory Pharma Net.

Prato (2): Foppiani Shipping & Logistics, Open Source Italia.

Siena (2): Barbanera, Cassioli.

Fonte: Ufficio Stampa