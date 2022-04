Drone in volo sul Duomo senza autorizzazione, denuncia a Pisa

Ancora un drone dal volo 'incauto' in piazza Duomo a Pisa, dove trova sede anche la Torre pendente. Un 32enne romeno, in Italia per turismo, è stato beccato da parte della polizia ieri pomeriggio. L'uomo aveva fatto alzare il drone, a suo dire, per scattare foto più suggestive al complesso monumentale.

I poliziotti hanno sequestrato il drone e denunciato il trentenne ai sensi del Codice della Navigazione, per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione sia perché privo del brevetto e sia perché faceva volare il drone sull’area monumentale senza essere autorizzato.

Un caso simile era accaduto non troppi giorni fa, con un drone finito contro la Torre di Pisa.