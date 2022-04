Due arresti per il 25 aprile a Viareggio

La polizia di Viareggio ha proceduto all’arresto di due soggetti durante il ponte del 25 aprile appena trascorso.

Un marocchino di 21 anni è stato arrestato nella tarda serata del 24 aprile, dalle volanti del Commissariato di Viareggio per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle 22.30 gli operatori della squadra volante del Commissariato lo hanno notato in Via della Foce, con atteggiamento particolarmente guardingo. Lui appena ha visto la presenza della pattuglia di polizia si è dato alla fuga in bicicletta, impegnando le stradine piuttosto strette lungo il canale al fine di potersi dileguare.

Nonostante il diversivo l’equipaggio della volante, dopo un breve inseguimento, è riuscito a raggiungere il giovane sul quale, dopo accurato controllo, gli agenti hanno rinvenuto nelle tasche un mazzo di chiavi da cui è stato possibile risalire ad un appartamento dove il soggetto dimora.

Nella perquisizione eseguita presso l’abitazione è stata rinvenuta cocaina per un totale di circa 5 grammi già suddivisa in dosi pronte per la vendita, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione evidentemente utilizzato per lo stesso scopo. In conseguenza di quanto accertato l’uomo è finito in manette.

Il secondo uomo è stato arrestato il 25 pomeriggio nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, a seguito dei quali le volanti del Commissariato di Viareggio hanno rintracciato un 55enne cittadino algerino, già noto alle Forze di Polizia, gravato da ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lucca nel luglio del 2020. Lo straniero doveva scontare una pena di 2 anni e 9 mesi per furto aggravato, per cui è stato accompagnato presso il Commissariato da dove, completante le formalità di rito, è stato associato presso il carcere di Pisa dove sconterà la pena in regime detentivo.