Lunedì 2 maggio 2022, alle 21.30, alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa, in via Livornese, 325, si terrà un’assemblea pubblica sul progetto di rigenerazione urbana della frazione di Ponte a Elsa 'Ecopark'. Si tratta di un'occasione, aperta a tutta la cittadinanza, per fare il punto sullo sviluppo del percorso che mette al centro la riqualificazione del cosiddetto Ecomostro. Sarà presente la sindaca di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa