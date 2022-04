Farmacie comunali e Bottega di Geppetto all'ordine del giorno in Consiglio a San Miniato

Giovedì 28 aprile 2022, alle ore 17.30, in Sala del Consiglio è convocato il Consiglio Comunale di San Miniato.

In calce argomenti all'ordine del giorno.

Sarà possibile seguire la diretta della seduta cliccando qui.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (Deliberazione G.C. n. 47 del 12.04.2022).

3. Commissione Comunale per le Pari Opportunità – Relazione attività 2021.

4. Risposta ad interpellanza presentata il 03.02.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Piazza del Popolo e Complesso San Domenico”.

5. Mozione presentata il 03.02.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Zona a traffico limitato nel centro storico”.

6. Mozione presentata il 15.04.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Base militare a Coltano”.

7. Rendiconto di gestione anni 2017, 2018 e 2019 – Presa d’atto dell’istruttoria condotta dalla sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana – Modifica rappresentazione risultato di amministrazione anno 2018. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

8. Rendiconto della gestione anno 2021. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

9. Istituzione LA BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti. Approvazione rendiconto della gestione 2021. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) immediatamente eseguibile

10.Azienda Speciale Farmacie San Miniato. Rendiconto esercizio 2021. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

11.Rendiconto della gestione anno 2021. Bilancio consolidato con l’Istituzione LA BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

12.Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo. Approvazione. (Settore Affari Istituzionali e Legali) immediatamente eseguibile

13.Regolamento di concessione dei contributi economici nell'ambito dei servizi alla persona e delle politiche di solidarietà. Approvazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) immediatamente eseguibile