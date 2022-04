Fatture false, processo d'appello: in aula i genitori di Renzi

A Firenze si tiene oggi, martedì 26 aprile, il processo d'appello per Tiziano Renzi e Laura Bovoli. I genitori dell'ex premier Matteo Renzi sono a processo per due presunte fatture emesse da loro società. Renzi e Bovoli sono in aula entrambi. In primo grado erano stati condannati a un anno e nove mesi di reclusione. Il loro coimputato, Luigi Dagostino, aveva invece ricevuto una pena di due anni.

Il procedimento riguarda il pagamento di fatture emesse da società' dei Renzi nel 2015 - una da 20.000 euro dalla società Party, un'altra da 140.000 euro piu' Iva dalla Eventi 6 - per consulenze ad aziende riferibili a Dagostino. Per l'accusa si trattò di pagamenti per operazioni inesistenti e le fatture, pertanto, sarebbero false.