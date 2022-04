Sventato furto di bottiglie di vino in un ristorante

Un furto è stato sventato in un ristorante di Livorno. In un locale all'angolo tra via del Corona e via Sproni verso le 19.30 di lunedì 25 aprile sono entrati dei malviventi. I carabinieri sono intervenuti e hanno notato uno dei presunti ladri andar via in bici a gran velocità. Il malvivente è riuscito a allontanarsi ma ha abbandonato un sacco con dentro 19 bottiglie di vino rubate al ristorante. La tempestività dei carabinieri ha evitato ai ristoratori un danno più grande di quanti i malviventi avessero sperato, che comunque resta ancora da quantificare, pur non essendo presenti segni di effrazione nella zona d’ingresso.