Investita da un camion a Livorno, muore una donna

Incidente mortale a Livorno questa mattina. In via del Giaggiolo, zona Le Panche, alle 8.30 di oggi una donna è stata investita da un camion. Secondo i primi rilievi della polizia municipale pare che la donna fosse sulle strisce pedonali, quando è stata colpita dal mezzo pesante. Purtroppo, nonostante l'arrivo dei sanitari, per lei non c'è stato niente da fare. Il medico a bordo dell'ambulanza ha dichiarato il decesso. Altri dettagli sono attesi nel corso della mattinata.