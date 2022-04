Liberazione, Anpi: "Giornata di emozioni, incontri e condivisione"

La sezione ANPI di Empoli desidera ringraziare tutti e tutte coloro che ieri hanno partecipato ai festeggiamenti del 25 Aprile.

"È stata una giornata ricca di emozioni, incontri e condivisione. Dopo tre anni si è tornati finalmente a riempire i circoli con i Pranzi Resistenti, registrando presenze record a Santa Maria, Monterappoli e Cortenuova. Nel pomeriggio il tempo ha permesso di continuare a festeggiare al Parco di Serravalle, un'altra occasione di incontro dopo tanto tempo trascorso a distanza. È stato un 25 Aprile nel quale ci siamo ritrovati più soli, in questi due anni abbiamo perso gli ultimi partigiani rimasti in vita e che fino a poco tempo prima ci avevano guidati e accompagnati nelle nostre iniziative. Nonostante questo non ci sentiamo soli nel portare avanti i valori dell'antifascismo e della costituzione: si ringraziano i volontari e le volontarie per aver reso possibile la realizzazione dell'intera giornata, i circoli Arci di Santa Maria, Monterappoli e Cortenuova per averci messo a disposizione gli spazi per i pranzi, le associazioni del nostro territorio presenti, il gruppo musicale Arcambold che da anni condivide con noi la Festa della Liberazione, coloro che ci hanno aiutato per l'organizzazione e tutta la cittadinanza, per aver mostrato numerosa, ancora una volta, attaccamento all'associazione. Di questi tempi, una vera ventata di aria fresca. La nostra attività non finisce qui, abbiamo davanti un calendario molto fitto fino alla fine dell'anno e vogliamo continuare a condividerlo con i cittadini e le cittadine nel nome dell'antifascismo".

Fonte: Anpi