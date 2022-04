Missione a Bruxelles del sindaco Nardella

Missione a Bruxelles del sindaco e presidente di Eurocities Dario Nardella che oggi incontrerà il presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans, la Commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson e la presidente del gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento Ue Iratxe García Pérez. Anche la giornata di domani sarà ricca di appuntamenti per il primo cittadino fiorentino che parteciperà al Comitato delle Regioni e incontrerà il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.

Giovedì Nardella parteciperà al Comitato delle Regioni e come presidente di Eurocities avrà l’occasione di svolgere momenti di incontro anche nella mattina di venerdì per rafforzare azioni e attività dell'associazione dei sindaci europei in prima linea per supportare le città ucraine e gli obiettivi di una transizione giusta.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa