"Rave e orinatoio sulla Basilica di Santo Spirito": la denuncia dei residenti

"Un rave party con orinatoio su sagrato e facciate della Basilica". È la denuncia lanciata da Camilla Speranza, Portavoce del Comitato dei residenti di Santo Spirito. "Ecco lo scandaloso 25 aprile sul sagrato della Basilica di Santo Spirito - attacca Speranza - con tantissimi ragazzi che orinano sulle facciate della Basilica. Non è cambiato niente. Senza cancellata è sempre lo stesso scempio dissacrante. Ci domandiamo come mai a Firenze si continui a permettere di violentare la Basilica. Telecamere e 'chiodi fiorentini' all'abside della Basilica di Santo Spirito sono totalmente inutili. Occorre - continua - che la Basilica monumentale di Santo Spirito, sito Unesco, venga preservata 24 ore su 24 e, come abbiamo più volte sottolineato, occorre delimitare tutto il perimetro delle scalinate e della Basilica con una cancellata. Le manifestazioni - conclude - non possono avere luogo su un luogo sacro e facciate, sagrato e abside non sono e non devono essere scambiate per un orinatoio".