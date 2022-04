Si recuperano immobili, la discussione in Consiglio comunale a Castelfranco

Consiglio Comunale a Castelfranco di Sotto in programma 29 aprile 2022 alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare. Ecco l'ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2022

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 24.03.2022.

4. PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 UNITÀ IMMOBILIARI UNIFAMILIARI, IN VIA DELLA REPUBBLICA AD ORENTANO (ISOLATO 6B) - ADOZIONE.

5. PIANO DI RECUPERO DI FABBRICATO EX AGRICOLO, CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CORTE DORI. ADOZIONE.

6. PIANO DI RECUPERO DI COMPLESSO EDILIZIO IN LOCALITÀ "PELATO", VIA COMUNALE DI PONTICELLI. ADOZIONE.

7. PIANO DI RECUPERO DI FABBRICATO EX AGRICOLO, CON DEMOLIZIONE DI VOLUME PERICOLANTE E SPOSTAMENTO DELLO STESSO IN ALTRO SITO - CORTE BISTI E VIA DORI. ADOZIONE.

8. PIANO DI RECUPERO, CON SPOSTAMENTO DI VOLUMI, PER RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, VIA MORANDI/VIA SIGNORINI. ADOZIONE.

9. CARTA DEI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI ALLA RETE DOCUMENTARIA REA.NET - APPROVAZIONE MODIFICHE.

10. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N° 2 DEL 02/01/2019 COME APPROVATO DALLA CONFERENZA PERMANENTE DEI COMUNI DEL LODE PISANO CON DELIBERAZIONE N. 101/2021. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE.

11. REGOLAMENTO DI UTENZA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 94/2021 DALLA CONFERENZA PERMANENTE DEI COMUNI DEL LODE PISANO. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa