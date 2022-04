'Siamo storie' in scena al Boccaccio di Certaldo

Prosegue la campagna di sensibilizzazione dei cittadini al tema dell'affido familiare di bambini e ragazzi in difficoltà.

L'iniziativa voluta dai servizi sociali in collaborazione con la Misericordia di Certaldo e la Società della Salute, dopo l'incontro, peraltro molto partecipato, svoltosi nella saletta di Via II Giugno lo scorso giovedì 7 aprile, vedrà il suo prosieguo nella rappresentazione al Cinema Boccaccio del musical "SIAMO STORIE " in programmazione Giovedì prossimo 28 aprile alle ore 21,00.

Si tratta di un progetto molto importante che ha fatto registrare la partecipazione di tutte le associazioni cittadine di volontariato con l'adesione anche del Comune di Certaldo.

Tenuto conto della validità dell'evento, la Misericordia di Certaldo invita alla partecipazione rivolgendosi presso la propria sede di via Dante Alighieri n.2/4 per ritirare i biglietti e partecipare allo spettacolo di Giovedì prossimo 28 aprile alle ore 21,00 presso il Cinema Teatro Boccaccio.