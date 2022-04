Simulacrum, il regista indipendente Alessio Nencioni lancia i casting a Montelupo

Da maggio sono aperti i casting per Simulacrum il nuovo film del regista indipendente toscano Alessio Nencioni. Si tratterà di un cortometraggio sperimentale dal taglio fantascientifico, un progetto ambizioso girato in autoproduzione e grazie alla campagna di raccolta fondi presente su Eppela: eppela.com/simulacrum e attiva per i prossimi tre mesi. Ogni risorsa donata sarà destinata al reparto costumi e scenografia. Numerosi i premi previsti, come la possibilità di partecipare alle riprese che saranno svolte in varie località della toscana.

Tre date invece sono destinate ai casting: mercoledì 4/05 ore 21 al Circolo Arci Poterotto di Montelupo Fiorentino, domenica 8/05 ore 16 al Cpa Firenze Sud, e domenica 15/05 ore 16 al Csa Next Emerson di Firenze. Si cercano volti particolari, fisionomie marcate, fisicità espressive. Chi lo desidera può portare un pezzo da recitare, meglio ancora una danza. Si consiglia la candidatura a castingsimulacrum@gmail.com

Sinossi Simulacrum

Un manipolo di uomini si aggira tra le macerie di un’era antropocenica dissolta... sono dei sopravvissuti, scarti di una tecnoscienza che si è completamente alienata, abbandonando la propria residuità biologica parassitaria. K. è uno di questi umanoidi smarriti, nudi, in dipendente ricerca di un segnale che possa disvelare qualche artefatto utilizzabile, una retro-tecnologia sfruttabile, una connessione interfacciabile. Ricerca disperata, cieca, insieme a compagni ostili, regrediti, afoni, in un mondo ermetico svuotato di ogni significato; sotto la cui superfice una sub umanità ancora più involuta, scorre come veleno all’interno di tunnel orrorifici. Qualcosa o qualcuno dischiuderà un passaggio per K., una sacerdotessa velata, attraverso un sacrificio, guiderà il giovane verso una verità che si dispiegherà crashando su se stessa.