Spacca casa e fugge dall'ospedale, momenti difficili a Montopoli

Finisce con un Tso, il trattamento sanitario obbligatorio, la disavventura di una persona che a Montopoli ha dato più volte in escandescenza. I sanitari e i carabinieri di San Romano sono stati impegnati nel comune di Montopoli per l'individuo che ha spaccato danni nella sua casa. Dopo essere stato trasferito in ospedale è fuggito ed è stato trasferito di nuovo dalla Pubblica assistenza di Montopoli per il Tso e la sedazione. Non ha aggredito i volontari o le forze dell'ordine ma ha provocato danni solo alla sua abitazione e contro la sua persona.