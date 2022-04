Trovata anziana cadavere sulla spiaggia, ipotesi malore in acqua

Sembrerebbe essere morta in mare l'anziana ritrovata cadavere sulla spiaggia di Marina di Massa questa mattina. Il corpo è stato avvistato sulla riva vicino agli scogli da parte di un passante che ha avvisato il 118. I sanitari giunti sul posto hanno constatato la morte, non è chiaro ancora in quale frangente di tempo. Carabinieri e polizia indagano. La donna potrebbe essere morta in mare, forse per un malore, e il corpo potrebbe essere finito a riva. Si attende l'identificazione della donna, che non aveva documenti con sé.