L'Unesco nella conviviale del Rotary di Empoli

Il Rotary Club di Empoli si è riunito nella splendida cornice del Golf Bellosguardo di Vinci, per ascoltare Carlo Francini che ha parlato ad un folto gruppo di soci e di ospiti, sul tema: “La Toscana patrimonio dell’umanità a cinquant’anni dalla Convenzione Unesco del 1972”.

Il dottor Francini ha fatto un’ampia retrospettiva dei siti protetti in Toscana, l’ultimo nel 2021 rientrato tra le “Grandi città termali”, è stato Montecatini Terme, diventato così il cinquantaseiesimo sito italiano.

Nel 2013 anche le Ville ed i giardini medicei furono inseriti tra i siti Patrimonio dell’umanità, ma nell’elencazione ufficiale delle ville manca quella di Montelupo Fiorentino, perciò anche il Rotary di Empoli, per bocca del suo Presidente Architetto Giuseppe Pisacreta, si unisce alle istituzioni locali che sostengono il suo inserimento, che valorizzerebbe l’originale monumentalità della Villa dell’Ambrogiana non certo inferiore alle altre.

Francini ha riferito infine che il prossimo novembre si terrà a Firenze la Conferenza dei paesi firmatari della Convenzione del 1972 per riflettere sugli scenari del futuro, sulle minacce che incombono sui beni culturali e naturalistici, sui possibili programmi di tutela, in un difficile quadro internazionale in cui anche il patrimonio culturale di un popolo può diventare, come in alcuni casi è diventato, un obbiettivo da distruggere (Palmira, Aleppo e Bamian insegnano).

Fonte: Rotary Club Empoli