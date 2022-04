Use Gross sconfitta malamente a Omegna, Corbinelli: "Mai giocato con questo brutto atteggiamento"

Una serataccia da archiviare in fretta. È con questo stato d'animo che l'Use Computer Gross si lascia alle spalle la sconfitta di Omegna e la brutta prestazione soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Una cosa che anche coach Cosimo Corbinelli fatica a spiegare.

"Questa squadra non ha mai giocato con questo brutto atteggiamento - spiega - ed anche per questo è difficile trovare una spiegazione. Forse sono diversi i motivi che, messi assieme, ci hanno portato a perdere senza mai dare la sensazione di lottare e crederci.

Oltretutto, quando abbiamo provato a rialzare la testa, Omegna ci ha puntualmente punito visto che è una squadra forte ed esperta.

Naturalmente con lo staff abbiamo rivisto ed analizzato la partita per capire le cose sulle quali dobbiamo migliorare in vista delle due partite che ci restano da giocare in questa stagione regolare. Anche per questo, al di là della necessaria analisi, ora conta guardare soprattutto in avanti".

All'orizzonte c'è infatti la gara di sabato sera al Pala Sammontana con Alba, match che chiude il calendario interno prima dell'ultima trasferta sul campo della Sangiorgese.

"Come ho già detto dobbiamo vivere queste gare come finali da vincere ad ogni costo - prosegue Corbinelli - ed evitare di fare calcoli. La situazione di classifica è complicata e potrebbe scattare anche quella avulsa in caso di arrivo a tre. Quindi inutile stare a pensare più di tanto a fare previsioni ora.

In questo momento la sola cosa che conta è concentrarsi sulla partita di sabato e prepararla al meglio. Sono certo che, come nelle altre partite interne, il pubblico saprà rispondere bene e ci sarà vicino. Toccherà a noi fare la nostra parte per ripagarlo".

Fonte: Use Basket Empoli