Banditi due concorsi al Comune di Ponte Buggianese

A partire da oggi, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 33 e fino al 26.05.2022 sono banditi due concorsi per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre persone presso il Comune di Ponte Buggianese.

Il primo riguarda l’assunzione di una persona categoria C amministrativo contabile riservato alle categorie protette LEGGE 68/1999 mentre il secondo bando è per l’assunzione di n. 2 collaboratori tecnici - operai categoria B3 .

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Ponte Buggianese nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso.

“Sono particolarmente felice – prosegue il Sindaco Nicola Tesi – perché con queste tre assunzioni tutte destinate all’Area Servizi Tecnici, andremo a colmare parzialmente le difficoltà riscontrate in questi ultimi mesi e contestualmente il Comune di Ponte Buggianese avrà nuovamente in forza, due nuovi operai esterni, che permetteranno di dare risposte ancora più immediate ai cittadini. Seguirà inoltre l’attivazione di un numero dedicato whatsapp per tutte le segnalazioni e per la loro gestione e risoluzione”.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese - Ufficio stampa