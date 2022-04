Basket San Miniato, 5x1000 all'Etrusca: iniziata la campagna

Come è noto, ma è sempre opportuno ricordarlo, lo Stato italiano concede ai contribuenti la possibilità di destinare una parte (il 5 per 1000 appunto) della propria imposta IRPEF ad enti che “svolgono attività socialmente rilevanti” ed all'Etrusca Pallacanestro San Miniato sono state riconosciute ufficialmente queste caratteristiche.

Basterà inserire (o far inserire a chi compila la Dichiarazione dei Redditi, ad esempio al proprio Commercialista), nell'apposito spazio, il Codice Fiscale 91016300500. È un modo semplice per dare un sostegno concreto all'Etrusca Pallacanestro San Miniato a costo zero, poiché la destinazione del 5 per 1000 non altera in nessun modo l'ammontare di imposta IRPEF da pagare.

Il “mondo” Etrusca Pallacanestro San Miniato si rivolge quindi ai propri tifosi, ai propri simpatizzanti, ai genitori delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi iscritti, ma anche a chi semplicemente apprezza quanto fatto dalla Società nel corso degli anni e la ritiene meritevole di un sostegno.

Una Società che ha dimostrato di volersi prendere cura, oltre che della parte atletica, anche della parte educativa di coloro che la frequentano, dotandosi di un Codice Etico ed istituendo un Commissione Etica atta al controllo della sua applicazione.

Una Società che in questi due anni di pandemia da COVID-19 ha dovuto sostenere spese ingenti per garantire la salute di tutti coloro che entravano nelle sue palestre, sia in campo che sugli spalti, senza però che queste ricadessero in alcuna misura sulle famiglie dei propri iscritti. Una Società che da sempre cerca e promuove il proprio radicamento nel territorio.

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio Stampa