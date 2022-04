Consiglio comunale Cerreto Guidi, la proposta di una piazza per Nada Parri

È convocato per venerdì 29 aprile, alle ore 21,15, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono sette gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. “Carta dei Servizi” delle Biblioteche della Rete documentaria Rea.net. Approvazione;

3. Art.21 D.LGS. N.50 del 2016. Programma triennale opere pubbliche triennio 2022-2024. Approvazione di variazione N.1 ;

4. Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 e al DUP 2022/2024: Approvazione;

5. Art.151 e 231 D. LGS. 267/2000: Relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2021 ed approvazione rendiconto finanziario-economico-patrimoniale della gestione anno 2021;

6. Immobile nel centro storico di Cerreto Guidi denominato “Ex Cantine Verdi”di proprietà comunale per la porzione con accesso da Via della Libertà 24 in forza di “Atto di cessione di immobile a titolo gratuito”a rogito Not. L.Ruta in data 09/11/2009 Rep. 125154. Rinuncia a servitù di passaggio;

7. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Partito Comunista Italiano per intitolare una piazza, una via o un edificio comunale alla memoria di Nada Parri.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa